  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu

» »
Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu
Samsunspor Kulübü, Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na...

Samsunspor Kulübü, Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Pazar günü sahasında Boluspor ile karşılaşacak Samsunspor, bu maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk olarak salonda çalışan kırmızı-beyazlılar, daha sonrasında çimlerin üzerine çıkarak istasyon ve taktik çalıştı. Sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel takımla antrenmana katılmazken, kaleci Furkan Köse ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman hücum çalışmasıyla devam etti.

"Kazanmaktan başka çaremiz yok"

İdman öncesinden açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Kazanma zorunluluğumuzun her geçen hafta arttığı haftalara girdik. Boluspor maçı bizim için 3 puandan başka bir düşüncenin olmadığı, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmamız gereken maçlardan birisi. Play-off hedefi içerisinde olan iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son hafta oynadıkları maçı kazandılar. Biz de haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtmak istiyoruz. Gerçekten bizim adımıza elzem bir şekilde 3 puanın alınması gerekiyor. Sahada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Futbolcular saha da zaten ellerinden geleni yapıyor. Mersin İdmanyurdu maçında 10 kişiyle bile 540 pas yapmışız. Bu bir takımın maçı ne kadar kazanmak istediğinin en net göstergesidir. Aynı zamanda oyun anlayışının ne kadar sahaya yansıtmak istediğinin bir göstergesidir. İnşallah Boluspor maçında bu zamana kadar yaptığımızdan daha iyisini yapıp hem topa sahip olup hem de iyi mücadele edip rakibe fırsatlar vermeden maçı kazanmanın yollarını arayacağız. Başarılı olmak zorundayız. Üzerimizdeki bu şanssızlıkları kırıp atlatmak istiyoruz" dedi.

Samsunspor "kural hatası" gerekçesiyle federasyona başvurdu

Öte yandan idman öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Teknik Direktör Osman Özköylü sahada mini bir toplantı yaptı. PFDK'ya sevk edilen konular hakkında yol haritası belirleyen üçlünün Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurduğu da öğrenildi.

Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu

Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu

Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu

Samsunspor “Kural Hatası” Gerekçesiyle Tff’ye Başvurdu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe-manisaspor Maçı Biletleri Satışta22 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Galatasaray Kadın Voleybol Takımı İddialı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Renault Sport Formula 1 Takımı R.s.17’yi Tanıttı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • İpekoğlu: "Play Off Şansının Devamı İçin Balıkesir Maçını Kazanmalıyız"22 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Güdat Kış Temel Eğitim Kampını Aladağlar’da Tamamladı22 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
  • Antalyaspor’a ’Tatlı’ Morali22 Şubat 2017 Çarşamba 14:03
  • Kıslyak: ”Fenerbahçe’yi Taraftarımızın Önünde Mağlup Etmek İstiyoruz”22 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi Paraşütte Dünya 2.’si22 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye’de Zirvede, Avrupa’da Çeyrek Finalde22 Şubat 2017 Çarşamba 12:33
  • Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Galip22 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti