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Samsunspor maçı Türkiye gündeminde

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Samsunspor maçı Türkiye gündeminde
Samsunspor'un Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldığı maçta, hakem Tolga Özkalfa'nın kararları Türkiye gündemine oturdu

TFF 1'nci Lig'de kümede kalma yolunda kritik bir maç olan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu karşılaşması yaygın basında da geniş yer buldu. 2 aydır maç yönetmeyen Tolga Özkalfa'nın böylesine bir kritik maça atanması ve ardından yaşanan olaylar Türkiye'nin gündemine oturdu. Hürriyet internet sitesinde manşetten verdiği haberde hakem Tolga Özkalfa'nın dışarıdaki pozisyona penaltı kararı verip Samsunsporlu N'Diaye'yi de kırmızı kartla oyun dışına attığı pozisyonu manşetine taşıyan www.hurriyet.com.tr "Tolga Özkalfa'dan skandal üstüne skandal" başlığı ile verdiği haberle hakemin hatalı bir karar verdiğine değindi. 

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