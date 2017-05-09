Samsunspor nasıl ligde kalır?

Ligde son iki haftaya girilirken küme düşecek iki takımın belirleneceği kritik maçlar oynanacak. Peki Samsunspor ligde nasıl kalır?

TFF 1’nci Lig’in bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşen Mersin İdmanyurdu’nun ardından son iki takımın kim olacağı ise oynanacak maçlarla belirlenecek. 12. sıradaki 36 puanlı Manisaspor, 13. sıradaki 35 puanlı Samsunspor, 14. sıradaki 34 puanlı Adana Demirspor, 15. sıradaki 33 puanlı Şanlıurfaspor, 16. sıradaki 33 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve 17. sıradaki 31 puanlı Bandırmaspor’un oynayacağı son iki karşılaşma nefesleri kesecek.

ZİRVE VE KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VEREN TAKIMLAR

Pazar günü Play-Off hesabı yapan Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, son hafta Bandırmaspor’u konuk edecek. Bandırmaspor ise bu hafta ligden düşen Mersin İdmanyurdu’nu ağırlayıp son maçını Samsun deplasmanına gelecek. Adana Demirspor ise zirve mücadelesi veren Sivasspor’u evinde ağırlayacak. Ardından da Mersin İdmanyurdu deplasmanıyla ligi tamamlayacak.

ZORLU MAÇLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bu hafta yine zirve mücadelesi veren Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. Son hafta ise Play-Off hesapları yapan Giresunspor deplasmanıyla ligi tamamlayacak. Manisaspor ve Şanlıurfaspor ise bu hafta Manisa’da karşı karşıya gelecek. Ardından Manisaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor ise Elazığspor’u konuk edecek.

EN AVANTAJLI TAKIM SAMSUNSPOR VE MANİSASPOR

Kümede kalma mücadelesinde en avantajlı iki takım Samsunspor ve Manisaspor. En zayıf halkalardan biri ise Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. Son iki maçını zirve mücadelesi veren takımlarla oynayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, bu maçlardan puan alamazsa lige veda edecek. İki maçtan da 6 puan alması durumunda da rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Aynı şekilde Bandırmaspor’da iki maçtan iki galibiyet almak zorunda. Yine 6 puan çıkarması durumunda Bandırmaspor’un ligde kalabilmesi için rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.