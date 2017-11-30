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Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Taraftarımız Önünde Galibiyet Arzusunu Göstereceğiz"

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Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Taraftarımız Önünde Galibiyet Arzusunu Göstereceğiz"
Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları Eskişehirspor mücadelesiyle ilgili konuşarak, Eskişehirspor'u...

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, TFF 1. Lig'in 14. haftasında karşılaşacakları Eskişehirspor mücadelesiyle ilgili konuşarak, Eskişehirspor'u da taraftar desteğiyle yeneceklerini söyledi.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü karşılaşacağı Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrasında açıklamalarda ulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, "Cumartesi günü çok zor bir rakiple oynayacağız. Eskişehirspor sıkıntılı bir sırada bulunuyor. Onlar da kazanmak için gelecekler. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımları var. Mücadele gücü çok yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de maçı kazanmayı çok istiyoruz. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kendimizi üst sıralara atmak için ilk adımı Eskişehirspor galibiyetiyle atmak istiyoruz. Futbolcularımız büyük bir çabayla maça hazırlanıyor. Ufuk Budak ve Ayite'nin durumu yarın netleşecek. Angan da hafif çalışmalara başladı. Sahada kim olursa olsun, maça çıkıp taraftarımız önünde galibiyet arzusunu göstereceğiz. Çünkü Samsunspor taraftarıyla beraber neler yapabileceğini geçen sene herkese gösterdi. Sahamızda mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçtan başarılı bir sonuçla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Ufuk Budak, Angan, Samed Kılıç takımdan ayrı düz koşu yaparken, Ayite takımla birlikte çalıştı.

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