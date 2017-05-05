Samsunspor tek yumruk oldu

Ligde kalma adına Giresunsporla son derece kritik bir mücadeleye çıkacak olan Samsunspor'da taraftar grubu liderleri kulüp Başkanı Erkurt Tutu ve ikinci başkan Ömer Çoruh’la bir araya gelerek, 'birlik ve beraberlik' mesajları verdi

KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER

Samsunspor sevdalısı İş adamı Mehmet Sarıözkan tarafından Biber Cafe Restaurant’ta düzenlenen kahvaltı programına Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, 2. Başkanı Ömer Çoruh, Şirinler Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Soykan, Şehzadeler Taraftar Grubu Başkanı Ali Haliloğlu, Samsunspor Taraftarlar Grubu Söğütlübahçe Derneği Başkanı Ümit İren, Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçe Tribün Lideri Melih Demirbaş, taraftarlar ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltıda tek konu Samsunspor oldu. Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, kahvaltı öncesinde yaptığı açıklamada zor durumda olsalar dahi taraftarın verdiği desteğin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Taraftar gruplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, "Tek bir Samsunspor var. Bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmada taraftarımıza ihtiyacımız çok fazla olacak. Gün birlik olma günüdür. El ele vererek bu sıkıntılı süreci birlikte atlatmalıyız. Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Burada bir kez daha anladım ki biz çok büyük bir camiayız. Elbette hatalarımız olabilir, önemli olan bunlardan ders çıkartmaktır. Hep birlikte el ele kulübümüzü güzel günlere taşıyacağız" diye konuştu.

TARAFTAR GRUPLARI HAZIR

Sögütlübahçe, Şirinler ve Şehzadeler taraftarlar grup başkanları yaptıkları ortak paydalarının Samsunspor olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.