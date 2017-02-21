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Samsunspor, TFF’ye başvurdu

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Samsunspor, TFF’ye başvurdu
Samunspor Başkanı Erkurt Tutu, İstanbul’a giderek Mersin İdmanyurdu maçının hakemi Tolga Özkalfa ile Sinan Kaloğlu’nun neden olduğu olaylarla ilgili ayrıntılı bir rapor sundu

TFF 1’nci Lig’de geçen Cuma akşamı 21’nci hafta karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. 18’nci dakikada dışarıdaki pozisyona penaltı kararı verip N’Diaye’yi kırmızı kartla oyun dışına atan hakem Tolga Özkalfa ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayan Samsunspor yönetimi, televizyon görüntülerini de bir dosyaya koyarak şikayetçi oldu. Hakemin karşılaşma boyunca yaptığı hatalı kararları ayrıntılı bir şekilde anlatan Başkan Erkurt Tutu, Mersin İdmanyurdu’nun oyuncusu Sinan Kaloğlu’nun neden olduğu olaylarla ilgili de yine görüntülü savunma yaptı.

 

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