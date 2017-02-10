SAMSUNSPOR ÜÇ PUANA GİTTİ

Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor, dün yapılan antrenmanın ardından Karayoluyla Sivas'a hareket etti

KADROYA ALINMADILAR

Lig’in 20. haftasında Pazar günü deplasmanda Sivasspor’la karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlı oyuncular, dün Sivas’a gitti. Kafile başkanlığını Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş ve Sportif Direktör Coşkun Zeren’in yaptığı Samsunspor'da, Canberk Aydın, Adilovic, Berkay Polat ve Fatih Kılıçkaya maç kadrosuna alınmadı.

MORALLİ GÖRÜNDÜLER

Yolculuk öncesinde Kırmızı-Beyazlı oyuncuların moralli olmaları gözlerden kaçmadı. Dün öğle saatlerinde Nuri Asan Tesisleri’nde Samsun’daki son antrenmanını yapan oyuncuları Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı, altyapıdan sorumlu yönetici Hasan Bozal ve Murat Yıldız, kadroya alınmayan futbolcular ve personel yolcu etti.

DİVAN BAŞKANI SUBAŞI UĞURLADI

Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı, Sivasspor maçında futbolculara başarılar dileyerek uğurladı. Oyuncular ise üç puan için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Maç kadrosuna alınmayan ve Samsun’da bırakılan Canberk Aydın, arkadaşlarını Sivas’a yolcu ederken, Sportif Direktör Coşkun Zeren ile arasında yaşanan esprili diyalog objektiflere böyle yansıdı.