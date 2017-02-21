Samsunspor ve Zeren disipline sevk edildi

Samsunspor Kulübü ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylar nedeniyle disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Samsunspor Kulübü'nün 17.02.2017 tarihinde oynanan Samsunspor-Mersin İdmanyurdu TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Samsunspor Sportif Direktörü Deniz Coşkun Zeren’in aynı müsabakadaki ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi. Cezalar yarın açıklanacak.