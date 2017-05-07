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Samsunspor:1 Giresunspor:0

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Samsunspor:1 Giresunspor:0
TFF 1.Lig'in 32. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayan Samsunspor, 90+2 Gökay'ın ayağından bulduğu gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Kırmızı Beyazlılar ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puan almış oldu

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