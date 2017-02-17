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SAMSUNSPOR:1 - HAKEM:1

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SAMSUNSPOR:1 - HAKEM:1
Samsunspor kendi sahasında Mersin İdman Yurdu ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçta 2 kırmızı kart çıktı. Kırmızı-Beyazlılar hakeme Tolga Özkalfa'ya takıldı

TFF 1.Lig'in 21. Haftası'nda Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Samsunspor, hakem faciası ile karşı karşıya kaldı. Dakika 18'de Güven Varol'u ceza sahası dışında düşüren N'Diaye'ye kırmızı kart çıkaran hakem Tolga Özkalfa, herkesi şok eden bir kararla penaltı noktasını gösterdi.

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KONE TAKIMA HAYAT VERDİ
Penaltıyı Abdülkadir kullandı. Muyters'in kurtardığı topa Sinan Kaloğlu vurdu ve Mersin 1-0 öne geçti. Fakat 10 kişi kalan Samsunspor oyundan kopmadı ve taraftarınında gücünü arkasına alarak ilk yarıyı Kone'nin müthiş bitiriciliği ile 1-1 berabere tamamladı.

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HAKEM DİRSEĞİ GÖRMEDİ
Rakibine karşı ataklarını sıklaştıran Samsunspor, ikinci devrede galibiyet golünü çok arasa da bir türlü bulamadı. 90 dakika 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Ceza sahası dışındaki pozisyona penaltı çalan Tolga Özkalfa, Ricardo Pedriel'in, Burhan'a attığı dirseği de görmedi. 

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SİNAN KULÜBEDE KIZARDI
İlk kez 11'de forma şansı bulan Tom Muyters tam not aldı. Teknik Patron Osman Özköylü cezası nedeniyle tribündeydi ve takımın başında yardımcısı İlker Püren vardı. Maçın son dakikalarında bir kaç taraftar sahaya girdi. Mersinli futbolculara tepki gösterdi. Sinan Kaloğlu kırmızı kart gördü.

Davut AKTAŞ / Zekai ANIL / E. Caner CABBAR

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