Samsunspor’a ilkleri yaşatan hakem

Kırmızı-Beyazlı takımın bu sezon aldığı ilk galibiyetin maçını yöneten Volkan Bayarslan, deplasmanda da Samsunspor’a bir ilk yaşatacak mı?

Denizlipor deplasmanında düdük çalacak olan Volkan Bayarsalan, ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan Samsunspor-Denizlispor maçını da yönetti. Kırmızı-Beyazlı takımın bu sezon aldığı ilk galibiyetin maçını yöneten Bayarslan, deplasmanda da Samsunspor’a bir ilk yaşatacak mı?

BAYARSLAN’DA İLK GALİBİYET

TFF 1’nci Lig’de Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Samsunspor’da moraller yüksek. Volkan Bayarslan’ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Bu sezon ligin ilk yarısında 6’ncı haftada Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve Samsunspor’un1-0 kazandığı maçı da yöneten Volkan Bayarslan ile Kırmızı-Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

TFF 1’NCİ LİG’DE İLK

MAÇI YİNE SAMSUNSPOR

Bir yıldır deplasmanda kazanamayan Samsunspor’un Denizli’de oynayacağı maça da yine Volkan Bayarslan’ın atanması bir ilkin yaşanması anlamında taraftarları umutlandırdı. Geçen hafta Galatasaray-Beşiktaş maçının dördüncü hakemi olan 39 yaşındaki Bayarslan, TFF 1’nci Lig’de de ilk kez 2010 yılında Samsunspor-Akhisar Belediyespor maçını yönetti.

DEPLASMAN TAKIMLARINA

UĞURLU GELİYOR

Hep Samsunspor ile ilklerle yolu kesişen ve mühendis olan Volkan Bayarslan ile Kırmızı-Beyazlılar, bu sezon deplasmanda da bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Volkan Bayarslan’ın yönettiği karşılaşmalarda Evkur Yeni Malatyaspordeplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-1, Manisaspor’da yine deplasmanda Eskişehirspor’u 5-1’lik skorlarla mağlup etti.

TRABZON’DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Bu sezon TFF 1’nci Lig’de 6 maç yöneten Volkan Bayarslan, bu karşılaşmalarda da iki kez kırmızı kartına başvurdu. Bayarslan, geçen sezon Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89’ncu dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

VOLKAN BAYARSLAN’IN BU SEZON YÖNETTİĞİ MAÇLAR

21 Ağustos 2016 Boluspor – Sivasspor : 4 - 1

02 Ekim 2016 Samsunspor-Denizlispor : 1 - 0

28 Kasım 2016 Malatyaspor-Giresunspor : 1 – 1

17 Aralık 2016 Şanlıurfaspor-Boluspor : 4 – 0

11 Şubat 2017 Eskişehirspor-Manisaspor : 1 – 5

20 Şubat 2017 Gaziantep BLD-Malatyaspor : 1 - 2