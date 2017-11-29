Samsunspor'da 3 PUAN SÖZÜ

Samsunsporlu futbolcular Ercan Yazıcı, Kenan Karışık, Muhammet Beşir ve Ahmet Burak Solakel Eskişehirspor'la iç sahada oynanacak olan karşılaşmadan galibiyetla ayrılarak çıkışa geçeceklerine inandıklarını söylediler

Kırmızı-Beyazlı ekipte Eskişehirspor'la oynanacak olan zorlu mücadelenin hazırlıkları devam ederken futbolcular, kendi evinde oynayacakları Eskişehirspor karşılaşmasını kazanacak güçte olduklarını ifade ettiler. Ercan Yazıcı, Kenan Karışık, Muhammet Beşir ve Ahmet Burak Solakel, dün yapılan antrenman öncesinde gazetecilere poz verdiler. Arkadaşları adına konuşan Ahmet Burak Solakel, “Takım içinde iyi bir hava yakaladık. Eskişehirspor maçı bizim çıkış maçımız olacak” diye konuştu. Davut AKTAŞ