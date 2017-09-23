SAMSUNSPOR'DA ANKARAGÜ'NÜN HAZIRLIKLARI TAMAM

Aldığı başarısız sonuçlarla alt sıralara gerileyen Samsunspor, 6. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak.

ÖZALAN ÜÇ PUAN İSTİYOR

Aldığı başarısız sonuçlarla Samsun spor kamuoyunun tepkisini alan Kırmızı-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Alpay Özalan, Ankaragücü karşısında galibiyet arayacak

Altınordu ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında ummadığı mağlubiyetler alan Alpay Özalan, bugün Başkent’te tabir yerinde ise kader maçına çıkıyor. TFF 1. Lig’de önce evinde Altınordu’ya 4-1’lik skorla mağlup olan ve sonrasında Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’a penaltılarla elenen ve taraftarların büyük tepkisini alan Samsunspor teknik direktörü Alpay Özalan, Ankaragücü maç maçından alacağı sonuçla belki de kaderini belirleyecek. Sportif başarısızlığın faturasını Samsunspor’u takip eden basın mensuplarına kesen Özalan, olası bir kayıp durumunda bunun faturasını kime kesecek.

ÇIKIŞ MAÇIMIZ OLSUN

Aldığı başarısız sonuçlarla alt sıralara gerileyen Samsunspor, 6. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak. BeİN Sports Max 2’den canlı yayınlanacak olan mücadelenin başlama saat ise 19.00

KUPAYA VEDA ETTİ

Geçen hafta Altınordu, Türkiye Kupasında ise Ankara Demirspor maçlarında hezimete uğrayan Kırmızı-Beyazlı ekip 6. hafta maçında deplasmanda Başkent ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Burak Şeker yönetirken beİN Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALİBİYET SÖZÜ

Alınan başarısız sonuçlarla kötü günler geçiren Kırmızı-Beyazlı ekip bugün Ankaragücü karşısında üç puan arayacak. Zorlu mücadelenin hazırlıklarını Gençlerbirliği Tesisleri’nde yaptıkları antrenmanla tamamlayan Kırmızı-Beyazlı oyuncular Başkent’ten galibiyetle dönerek hem taraftarları mutlu etmek hem de moral kazanmak istiyor. Kötü günler geçirdiklerini ifade eden oyuncular, “Bu kötü gidişata Ankaragücü maçında son vermek istiyoruz. Taraftarlarımızı da üzdüğümüzün farkındayız. Ankaragücü karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak galip gelmek istiyoruz” diye konuştular.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı oyuncular Ankaragücü’nü mağlup ederek kara bulutları dağıtmak istiyor. Samsunspor’da sakatlıkları devam eden Larbi, Davy Angan bu maçta forma giyemeyecek. Samsunspor 5 puan ile 15. sırada yer alırken aynı puana sahip Ankaragücü ise 14. durumda bulunuyor.