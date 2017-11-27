SAMSUNSPOR'DA AYİTE ŞOKU HERKESİ ÜZDÜ

Yaşadığı sağlık sorunu sonrasında İstanbulspor maçı kadrosundan çıkarılan Samsunspor’un golcü oyuncusu Jonathan Ayite Samsun’a geldi.

Ayite ile ilgili genel durum bugün Medical Park Hastanesinde yapılacak olan konsültasyonlardan sonra netlik kazanacak



AYAKLARINI YERE BASAMIYORDU

İstanbulspor’la oynanan mücadele öncesinde gece geç saatlerde odasında rahatsızlanan ve maç kadrosunda çıkartılarak İstanbul Medical Park Hastanesinde MR’ı çekilen Samsunspor’un golcü oyuncusu Jonathan Ayite, dün öğleden sonra Havayolu ile Samsun’a geldi. Ayite ile ilgili süreci anlatan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, “Ayite Otel odasında istirahat halindeyken beline saplanan bir ağrı sonrasında ayaklarını dahi yere basmamasından dolayı acil olarak Hastaneye kaldırılarak MR’ı çekildi. Çok büyük acı yaşadığını söyleyebilirim. İlk etapta ayağa kalkamadığı için ihtiyaçlarını dahi yattığı yerden karşılamaya çalışıyordu” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Oyuncunun bir gün sonra yani dün Samsun’a geldiğini dile getiren Zeren, “Çekilen MR sonrasında Doktorlar seyahat etme uygun olmadığını söyleyerek bir gün kalmasını uygun gördüler. Bu nedenle Ayite dün öğleden sonra Samsun’a geldi. Bu sabah Medical Park Hastanesinde genel bir kontrolden geçecek. İstanbul’da çekilen MR sonucu ve doktorların koyduğu teşhis ayrıca Samsun’da yapılacak olan muayenenin ardından durumu netlik kazanacak. Samsun’a döndüğünde Kulüp Doktorumuz ve masörlerimiz eşliğinde tedavi sürecini başlattık. Çok ciddi bir durum olmamasını temenni ediyoruz. Az öncede söylediğim gibi Ayite’nin durumu bugün netleşmiş olacak” dedi.