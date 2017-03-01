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SAMSUNSPOR’DA ÇİFTE MESAİ

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SAMSUNSPOR’DA ÇİFTE MESAİ
Denizlispor’la Pazar günü deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan Samsunspor’da bu mücadelenin hazırlıkları galibiyet parolası ile sürüyor

Pazar günü deplasmanda Denizlispor’la kritik bir mücadeleye çıkacak olan Samsunspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah ve akşam dünü çift idman yaparak tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekibe moraller yerinde. Evinde oynadığı maçta Boluspor’u mağlup ederek nefes alan Samsunspor, zorlu maçtan da galibiyet hedefliyor. Sabah salonda kondisyon çalışan futbolcular akşam ise sahada antrenman yaptı. Akşam saatinde sahada yapılan idmanda oyuncular pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapan oyuncuların hırslı çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

bir-sevda.jpgMÜKEMMEL GÖRÜNTÜ
Samsunspor'da Denizlispor mnaçı hazırlıkları dün yapılan çift idmanla devam ederken, Kulübün girişinde bulunan ve üzerinde 'Bir Sevdadır Samsunspor. Nice 52. Yıllara' yazılı tabela ile birlikte saha içinde idman yapan oyuncuların görüntüsü mükümmel bir görsel oluşturdu.

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