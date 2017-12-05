Samsunspor'da Kongre 20 Aralık'ta yapılacak

Samsunspor'da Olağan Genel Kurulu'nun yapıylacağı tarih belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada ilk toplantının 20 Aralık tarihinde yapılacağı, yerterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda ikinci taplantının 28 Aralık tarihinde yapılacağı ifade edildi.

MALİ YAPIYI DÜZELTME HEDEFİ

Olağan Genel Kurul kararı alan Kırmızı-Beyazlı ekipte kongre tarihi de belli oldu. Kongre il toplantısı 20 Aralık tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ise 28 Arılak'ta Büyükşehir Belediyesi Atakum Kent Kültür Merkezinde yapılacak. Kulübün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yönetim Kurulumuz 27 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği görevinde 2017-2018 sezonuna kadar öncelikli olarak kulübün içinde bulunduğu ağır borç yükü, puan silme cezaları ve yaptırımların önüne geçmek, ligde kalmak ve mali yapıyı düzeltmek hedefiyle çalışmıştır. 2017-2018 sezonuna ise Süper Lig’i hedefleyerek başlamış, plan ve transferleri kulüp mali yapısını da dikkate alarak bu hedef doğrultusunda yapmıştır".

HEDEFTEN UZAKLAŞTI İNTİBALARI

"Ancak son dönemde alınan sonuçlar, hedeften uzaklaşıldığı yönünde intibaların oluşmasına yol açmıştır. Bugün, teknik ekibi ve futbolcusu ile önemli bir sportif kadrosu, bu güne kadar toplanan 15 puanı, henüz oynanmamış 20 lig karşılaşması olmasına rağmen, taraftarlarımızın gösterdiği bu hassasiyeti anlayış ile karşılıyor ve önümüzdeki süreç ile ilgili kararlarımızı paylaşıyoruz; Kulübümüzün idari-mali-sportif faaliyetlerinin devamı ve kulübümüze yakışır bir devir teslim için doğru olanın “Genel Kurul” olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle yönetim kurulumuz aday olacak yönetim kadrolarının ligin ikinci devresine hazırlanabilmeleri ve kadro yapısını şekillendirebilmeleri açısından olabilecek en erken tarihte gerçekleştirilmek üzere “Olağanüstü ve Seçimli Genel Kurul” kararı almıştır".

TÜZÜK DİKKATLE İNCELENMELİ

"Kulübümüzü yönetmeye aday olacakların ve kongrede oy kullanacak olan üyelerimizin web sitemizde de yayımlanan ve son genel kurulumuzda değişiklikleri ile kabul edilen yeni “Kulüp Ana Tüzüğü”nü dikkatle incelemelerini tavsiye ederiz. Tüzüğümüzün amir hükümleri önemlidir. Bir aksaklık ile karşılaşılmaması adına dikkate almaları konusunu bilgilerinize sunarız. Adaylık başvurusu yapacak olan kongre üyelerimize kulübümüzün mali ve idari yapısı ile ilgili kayıtlarımız açık olacaktır. İsteyen üyelerimiz ile kulübümüz çatısı altında paylaşılacaktır. Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulumuz çalışmalarına devam edecektir. Bununla birlikte Samsunsporumuzun devre arasına kadar hedefe yönelik önem derecesi yüksek karşılaşmalarında tüm Samsunsporluların desteğine ihtiyaç vardır".