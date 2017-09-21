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Samsunspor’da Moraller Bozuk

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Samsunspor’da Moraller Bozuk
Ligde ve kupada istenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Samsunspor'da teknik heyet ve futbolcuların moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

Ligde ve kupada istenen başarıyı bir türlü yakalayamayan Samsunspor'da teknik heyet ve futbolcuların moralinin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 5 maçta 1 galibiyet alarak 5 puan topladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da kendi sahasında 3. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'a penaltılarla kaybederek kupadan elendi. Camia üzerindeki olumsuz hava bu sabah yapılan antrenmanda da gözlendi.

Maçta oynayan oyuncuların sadece düz koşu yaptığı kırmızı-beyazlılarda teknik ekip ve futbolcuların oldukça moralsiz olduğu gözlendi. Kupa maçında az süre alan oyuncular ise hafif tempoda bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Alpay Özalan, dün oynanan karşılaşmada taraftarlar ile tartışmış, yedek kulübesini yumruklamıştı. Bugün antrenmana çıkarken çok sayıda basın mensubunu karşısında gören Alpay Özalan, gazetecilerin arasından geçerken, "Bu kadar kalabalık gelmeniz için böyle sonuçlar mı almamız lazım" dedi.

Alpay Özalan, antrenman sonrasında kendisinden görüş almak üzere bekleyen gazetecilere, kulübün medya sorumlusu ile haber göndererek, açıklama yapmayacağını iletti.

Samsunspor, hafta sonunda deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

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