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Samsunspor’da Mustafa Sevgi şoku

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Samsunspor’da Mustafa Sevgi şoku
Samsunspor’un sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi. Sakat olan Vedat ve Ahmet Burak’ın ardından kaptan Mustafa Sevgi de arka adalesindeki problem nedeniyle Denizli’ye götürülmeyecek

TFF 1’nci Lig’de Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Samsunspor, bugün 19 Mayıs Stadı’nda yaptığı antrenmanla Samsun’daki çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde 19 Mayıs Stadı’nda taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Kırmızı-Beyazlılar, bugün Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İzmir’e hareket edecek. 

Buradan da karayolu ile Denizli’ye geçecek olan Samsunspor, Pazar günü yapılacak maçın çalışmalarını burada sürdürecek. Cezalı Halil İbrahim’in yanı sıra sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel ve Boluspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vedat Bora’nın Denizli’ye götürülmeyeceği belirtildi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, Vedat ve Ahmet Burak’ın sakatlıklarına kaptan Mustafa Sevgi’nin de eklendiğini belirterek, “Maalesef Mustafa’nın arka adalesinde bir problem var. Mustafa’da Denizli’de bizimle birlikte olamayacak” dedi.

Deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini dile getiren Coşkun Zeren, “Kalan 12 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Artık her maç final. Her maç zor. Ligde bulunduğumuz noktadan yukarı tırmanmak için deplasmandan galibiyetle dönmek istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

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