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Samsunspor'da neşeli idman

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Samsunspor'da neşeli idman
Cumartesi günü kendi taraftarı önünde Eskişehir’le karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu mücadelenin hazırlıkları tek idmanla devam etti

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Engin İpekoğlu nezaretinde gerçekleşen idman düz koşu ile başladı. Ardından istasyon çalışması yapan Samsunspor’lu futbolcuların morallerinin yerinde olması teknik ekibi mutlu ederken, antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Kırmızı-Beyazlı oyuncuların adrese teslim şutları alkış alırken, idmanın son bölümünde yapılan tam sahada gerçekleşen maç nefes kesti. Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek olan futbolcuların antrenman sırasında ortaya koyduğu neşeli hareketler ise objektiflere böyle yansıdı. 

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