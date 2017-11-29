Samsunspor'da neşeli idman

Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Engin İpekoğlu nezaretinde gerçekleşen idman düz koşu ile başladı. Ardından istasyon çalışması yapan Samsunspor’lu futbolcuların morallerinin yerinde olması teknik ekibi mutlu ederken, antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Kırmızı-Beyazlı oyuncuların adrese teslim şutları alkış alırken, idmanın son bölümünde yapılan tam sahada gerçekleşen maç nefes kesti. Eskişehirspor’la karşı karşıya gelecek olan futbolcuların antrenman sırasında ortaya koyduğu neşeli hareketler ise objektiflere böyle yansıdı.
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