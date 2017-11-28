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Samsunspor'da şok!

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Samsunspor'da şok!
Samsunspor yönetimi Cuma gününü bekliyor. Samsunspor yönetimi, Cuma gününe kadar toplanıp gelecekleri ile ilgili karar verecek.

Haber: Davut AKTAŞ

Samsunspor yönetimi, Cuma gününe kadar toplanıp gelecekleri ile ilgili karar verecek. Alınan bilgiye göre istifa etmeyi düşünmeyen Başkan Erkurt Tutu’nun sezon sonu itibariyle genel kurul kararı alacağı öğrenildi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ligde alınan kötü sonuçlar üzerine taraftarın tepkisini çeken Samsunspor Başkan Erkurt Tutu ve ekibi, çıkış yolu arıyor. Ligde kötü sonuçların sorumlusu olarak görülen Erkurt Tutu’nun Ankara’da bulunduğu belirtildi. Devre arası transferi için kaynak arayışında bulunan Başkan Tutu’nun Samsun’a gelip Cuma gününe kadar yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıda taraftarın istifa çağrılarını da masaya yatıracak olan yönetim, bir karar verecek.

GENEL KURUL KARARIMI ALACAKLAR
Alınan bilgilere göre istifa etmeyi düşünmeyen Başkan Erkurt Tutu ve ekibinin, taraftarın nabzını düşürmek, tepkilerin önüne geçebilmek için sezon sonu itibariyle bir olağanüstü genel kurul kararı almayı planladığı öğrenildi. İstifa seslerine kulaklarını kapayan yönetimin, ilk etapta bu seçeneği düşünmedikleri belirtildi. Cuma gününe kadar toplanıp bir karar verecek olan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.

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