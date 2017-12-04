  • BIST 105.215
  • Altın 159,017
  • Dolar 3,8821
  • Euro 4,6018
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 17 °C

Samsunspor'da son dakika... Kongre kararı!

»
Samsunspor'da son dakika... Kongre kararı!
Samsunspor’da son haftalarda yaşanan sıkıntılı günlerin ardından ve taraftardan gelen yoğun baskının sonucunda yönetim zor da olsa olağanüstü genel kurul kararı aldı

Sezon başından itibaren alınan kötü saha sonuçlarının yanı sıra son dönemde patlak veren ekonomik krizden bunalan Erkurt Tutu ve kurmayları Eskişehir maçı sonrası Nuri Asan Tesisleri’nde toplandı.

BİR KEZ DAHA TOPLANACAKLAR
Yaklaşık 2 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ile üst üste alınan başarısız saha sonuçları ve sebepleri masaya yatırıldı. Görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda genel kurul kararı çıktı.Yönetim genel kurul tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'AMATÖR KÖY TAKIMI GİBİ OYNADIK'03 Aralık 2017 Pazar 19:06
  • BELEDİYE PLEVNE RAKİBİNE ŞANS TANIMADI03 Aralık 2017 Pazar 19:04
  • Kaderleri farklı hedefleri aynı03 Aralık 2017 Pazar 18:59
  • 'SAÇMA SAPAN İŞLER YAPTIK'03 Aralık 2017 Pazar 10:00
  • TEK GÜZEL OLAN BUYDU02 Aralık 2017 Cumartesi 18:48
  • HER YER KARANLIK02 Aralık 2017 Cumartesi 17:54
  • Samsunspor'dan açıklama 'SPONSORUMUZ ELEKTRİĞİMİZİ KESTİ'02 Aralık 2017 Cumartesi 17:45
  • CANİK AGÜ’YE HAZIR02 Aralık 2017 Cumartesi 17:04
  • Samsunspor eriyor!02 Aralık 2017 Cumartesi 16:40
  • SÜRÜCÜ: ASLA TASVİP ETMİYORUZ02 Aralık 2017 Cumartesi 15:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti