Samsunspor'da son dakika... Kongre kararı!

Samsunspor’da son haftalarda yaşanan sıkıntılı günlerin ardından ve taraftardan gelen yoğun baskının sonucunda yönetim zor da olsa olağanüstü genel kurul kararı aldı

Sezon başından itibaren alınan kötü saha sonuçlarının yanı sıra son dönemde patlak veren ekonomik krizden bunalan Erkurt Tutu ve kurmayları Eskişehir maçı sonrası Nuri Asan Tesisleri’nde toplandı. BİR KEZ DAHA TOPLANACAKLAR

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ile üst üste alınan başarısız saha sonuçları ve sebepleri masaya yatırıldı. Görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda genel kurul kararı çıktı.Yönetim genel kurul tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacak.