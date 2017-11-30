SAMSUNSPOR'DA SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR

Samsunspor yönetiminin bugün toplanması bekleniyor. Toplantıda ekonomik ve sportif konular masaya yatırılarak yol haritası belirlenecek.

HEDEFTEN UZAKLAŞTIK

Samsunspor yönetimi bugün toplanıp takımın ekonomik durumunu ve geleceği için planlar yapacak. Özellikle takımın şampiyonluk parolasıyla başlayıp şuanda bu hedeften çok uzaklaşması taraftarın tepkisine neden oldu. Son İstanbuspor maçında da rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen skor üretemeyip berebere kalması taraftar nezdinde bardağı taşıran son damla oldu. Yönretimi istifaya davet eden taraftarlar, Başkan Erkurt Tutu ve ekibine tepkilerini sosyal medya üzerinden her geçen gün artırarak sürdürüyor. Bu hafta başından itibaren Ankara'da kaynak arayışına giren Başkan Erkurt Tutu, görüşmelerinin istediği gibi geçmemesi üzerine çıkmaza girdi. Yarın oynanacak Eskişehirspor maçında alınacak kötü bir sonucun ardından yönetimin olağanüstü kongreye gitmeye hzırlandığı da iddia edildi. Taraftarlar ise "Bu şehir iki bakan çıkardı ama Samsunsporumuzu Süper Lige çıkaramadılar. Bunun nedeni de yöneticilerin beceriksizlikleri, her iki bakanda Samsunspor'a büyük paralar aktardı ama paralar yalnış politika sebebiyle heba edildi" ifadelerini kullandı.

BUGÜN TOPLANMASI BEKLENİYOR

Samsunspor yönetimi bugün Nuri Asan Tesisleri'nde toplanıp ya devam ya tamam için bir araya gelecek. Gelen bilgilere göre Erkurt Tutu'nun istifaya sıcak bakmaması nedeniyle görevlerine devam edecekleri yönünde. Ekonomik yönden büyük sıkıntı çeken kulüp futbolcu alacakları, personel paraları, sigorta gibi zorunlu giderler için büyük bir kaynağa ihtiyaç olduğu için ne gibi bir kararlar alınacağı ise marak ediliyor. Özellik Akif Çağatay Kılıç'ın bakanlık görevinden alınmasında sonra para kaynaklarının kesilmesi yönetimi iş adamlarına yönlerdirdi. Ancak istenilen paralar bulunamazsa Samsunspor'un sonunun çok karanlık olduğu belirtildi. Yönetimin bugün yapacağı toplantının ardından bir karar vereceği ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağı ifade edildi. Davut AKTAŞ