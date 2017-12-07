Lig’in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor’da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla gerilemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekipte Teknik Direktör Engin İpekoğlu nezaretinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından 5’e 2 top çalışması gerçekleştiren Kırmızı-Beyazlı oyuncular pas çalışması ile devam ettiği antrenmanı taktik ağırdlıklı çift kale maçla noktaladı. Taktik maçında oyuncuların hırslı olmaları gözlerden kaçmadı. Zekai ANIL
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Samsunspor'da tek düşünce galibiyet
Denizlispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu mücadelenin hazırlıkları dün yapılan tek idmanla devam etti
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Samsunspor'da tek düşünce galibiyetDenizlispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu mücadelenin hazırlıkları dün yapılan tek idmanla devam etti
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