Samsunspor'da tek düşünce galibiyet

Denizlispor’la deplasmanda karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekipte zorlu mücadelenin hazırlıkları dün yapılan tek idmanla devam etti

Lig’in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor’da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor. Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla gerilemeye başlayan Kırmızı-Beyazlı ekipte Teknik Direktör Engin İpekoğlu nezaretinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından 5’e 2 top çalışması gerçekleştiren Kırmızı-Beyazlı oyuncular pas çalışması ile devam ettiği antrenmanı taktik ağırdlıklı çift kale maçla noktaladı. Taktik maçında oyuncuların hırslı olmaları gözlerden kaçmadı. Zekai ANIL