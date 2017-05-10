Samsunspor'da yolculuk Cuma günü

Samsunspor, Pazar günü oynayacağı Göztepe maçı için Cuma günü uçakla İzmir’e gidecek. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Kazanmak için gidiyoruz" dedi

ERCAN OYNAMAYA YAKIN

TFF 1’nci Lig’de Pazar günü kritik bir maça çıkacak olan Samsunspor’da hazırlıklar sürüyor. Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından uçakla İzmir’e gidecek olan Kırmızı-Beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Kenan Karışık ve Ahmet Burak Solakel bu maçta forma giyemeyecek. Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ercan Yazıcı’nın da son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi.

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Ercan’ın oynayabilecek durumda olduğu ancak yarın yapılacak kontrollerle bunun netlik kazanacağı ifade edildi. Sportif Direktör Coşkun Zeren, her iki takım için de önemli bir maç olduğunu belirterek, “Bizim için de rakibimiz için de zor bir maç. Ancak biz rakibin durumundan çok kendi durumumuzla ilgileniyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. Oyuncu kadromuz ve teknik heyetimize güveniyoruz. Giresunspor galibiyetiyle moral bulduk. Kazanmak için gidiyoruz. Kazanamıyorsak da kaybetmiyoruz” dedi.