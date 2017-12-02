Samsunspor’da aylardır ödenmeyen elektrik faturaları sonrasında YEDAŞ’a bağlı ekipler, Nuri Asan Tesisleri’nin elektriklerini kesmek istedi. Yönetim devreye girerek ödemenin yapılacağını ifade edip ekipleri gönderdi. Ekipler Samsunspor Haluk Ulusoy Tesislerinin elektriklerini kesti. Gelen tepkiler sonrasında resmi site yerine Twitter hesabından trajı komik bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ki elektrik ile ilgili sorun SPONSORUMUZ YEDAŞ ile görüşülmüş ve giderilmiştir" denildi. Zekai ANIL
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Samsunspor'dan açıklama 'SPONSORUMUZ ELEKTRİĞİMİZİ KESTİ'
Samsunspor’da aylardır ödenmeyen elektrik faturaları sonrasında YEDAŞ’a bağlı ekipler, Nuri Asan Tesisleri’nin elektriklerini kesmek istedi.
Samsunspor’da aylardır ödenmeyen elektrik faturaları sonrasında YEDAŞ’a bağlı ekipler, Nuri Asan Tesisleri’nin elektriklerini kesmek istedi. Yönetim devreye girerek ödemenin yapılacağını ifade edip ekipleri gönderdi. Ekipler Samsunspor Haluk Ulusoy Tesislerinin elektriklerini kesti. Gelen tepkiler sonrasında resmi site yerine Twitter hesabından trajı komik bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz Haluk Ulusoy Tesisleri'nde ki elektrik ile ilgili sorun SPONSORUMUZ YEDAŞ ile görüşülmüş ve giderilmiştir" denildi. Zekai ANIL
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