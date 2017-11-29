Samsunsporlu Futbolcuların Bowling Keyfi

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da son haftalarda alınan sonuçların ardından moral bulmak amacıyla takım ve teknik heyet bowling oynadı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da son haftalarda alınan sonuçların ardından moral bulmak amacıyla takım ve teknik heyet bowling oynadı.

Samsunsporlu futbolcular, teknik heyet ile birlikte moral kazanmak amacıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da en büyük 3. bowling salonu İlkadım Bowling Salonu'nda mini bir turnuva düzenledi. Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve kırımızı-beyazlı futbolcuların katıldığı turnuva, keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Futbolcular Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan, Ramazan Övüç, Halil İbrahim Pekşen ve Gökay İravul turnuva öncesinde açıklamalarda bulundular. Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'te etkinliğe gelerek, futbolcuların mini turnuvasını izleyerek başarılar diledi.

Takım olarak birlikteliğin çok önemli olduğunun altını çizen deneyimli orta saha Ahmet Cebe, "Samsun'da çok güzel bir bowling salonumuz var. Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise en büyük 3. bowling salonu şehrimizde bulunuyor. Salon çok büyük, çok güzel olmuş. Takım halinde bir etkinlik yapmak istedik. Takım olarak birliktelik yapalım dedik. Eğlenerek konuşmak istedik. Hafta sonu çok önemli bir maça çıkacağız. O maça bu birlik ve beraberlik duygusuyla gitmek istedik. İnşallah bunu başarırız. 3 puanı alalım da sonra her hafta gelebiliriz. Bowlingde de fena değilim. İlk 3'e girerim diye düşünüyorum" dedi.

Moral kazanmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden tecrübeli forvet Göksu Türkdoğan, "Aldığımız sonuçlardan sonra moral ve motivasyon olsun diye bowling oynamaya geldik. Teknik heyetimiz bizi buraya getirdi. Bu etkinlik Eskişehirspor maçı öncesi moral olur umarım. Bu sporda da iddialıyım. Kalecileri kendime rakip olarak görüyorum. Çünkü devamlı ellerini kullanarak spor yapıyorlar. En büyük rakibim kalecimiz Furkan olabilir" diye konuştu.

Futbolcular Ramazan Övüç, Halil İbrahim Pekşen ve Gökay İravul da takım haline yapılan etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu geliştirdiğini söylediler.