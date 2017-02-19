SAMSUNSPOR'U BİTİREMEYECEKSİNİZ

Muzaffer Sarvan’ın neden olduğu Güneşspor maçı yıllarca konuşuldu bu şehirde.
Meslek yaşamın boyunca çok sayıda hakem hatası yazmışımdır.
Ki;
Hakem de insandır.
‘’Beşer şaşar, Beşir şaşmaz’’ dendiği gibi bundan sonra da hata yapacaklar.
Ama kötü niyet başka bir şey.
Kocaelispor maçından sonra hakemliği bırakan Serdar Çakman için ‘’kötü niyetliydi’’ diyemem ama olaylı Trabzonspor maçının hakemi Ergül Yücedağ için aynı şeyleri söyleyemem mesela.
Sivasspor maçında vermediği penaltı sonrası yediğimiz goller yüzünden Süper Lig’den küme düşmemize neden olan Hüseyin Göçek, liglerde düdük çalmaya devam ediyor ama O’nun yönetiminden memnun olan bir kulüp yönetimi ve takıma ben rastlamadım.
Rastlayan varsa da beri gelsin.
Hakemler böyle de onları görevlendiren federasyon yönetenler çok mu iyi niyetli?
‘’Balık baştan kokar’’ diye boşuna söylenmemiş.
Fenerbahçe Stadında oynanan Play Off final maçına taraftarlarımızı almayarak, Mersin taraftarlarının kadınlarımıza, kızlarımıza sövmesine göz yuman ve bunun hata olduğunu biz yenildikten sonra fark eden Federasyonu yönetenler için ‘’iyi niyetliydiler’’ demekte zorlanıyorum.
Tesadüf müdür yoksa kasıt mı var, tam olarak anlayamamakla birlikte, Özköylü’nün 3 maç ceza almasına neden olan hakemin babasını, Mersin maçına gözlemci olarak atayanlardan da iyi niyet beklenemez.
Süper Lig takımlarından birçoğunun adına ‘mali fair play’ denilen o yapılarının bozuk olduğu bilindiği halde, iki sezon üst üste bu takımın sahada alın teri dökerek kazandıkları puanlarını silen federasyonun, haftalardır maç vermedikleri Tolga Özkalfa’yı, en kritik maçımızda görevlendirmesine de fazla şaşırmamak lazım.
Teknik direktörümüzün saha dizilişindeki hatalarını yazmayı, daha sonraya bırakmalıyız ama oyunun henüz 20. dakikasında 10 kişi kalmalarına rağmen canla-başla mücadele ederek bir puanı kurtaran ‘Aslan Yürekli’ gençlerimizi de kutlamak isterim.
Her şey bitmiş değil henüz.
Bundan sonranın da hiç kolay geçmeyeceğini kabul etmekler birlikte, bu yiğitlerin, Mersin maçında kaybettikleri 2 puan’ı, gerekirse hakemleri de yenip, deplasmanlardan puan getirerek telafi edeceklerine de inanıyorum ama Samsunspor düşmanlarına da son olarak şunu söylemek isterim:
Bu ülkenin göğsünde Atatürk arması taşıyan tek takımına sahip Samsun’un ‘Kurtuluş Ateşinin’ yakıldığı ‘Atatürk’ün Şehri’ olduğunu unutmuş olabilirsiniz belki ama şunu unutmayın:
Samsunspor’u bitiremeyeceksiniz.
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SAMSUNSPOR'U BİTİREMEYECEKSİNİZ
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