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SAMSUNSPOR'UN FORMASI ÇOK BÜYÜK

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SAMSUNSPOR'UN FORMASI ÇOK BÜYÜK
Samsunspor'un orta saha oyuncusu Gökay İravul, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında konuştu. Başarılı futbolcu Samsunspor formasının da çok büyük olduğunu söyledi

LİG'DE KALMAYI 
GARANTİLEMEK İSTİYORUZ
Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programına katılan başarılı oyuncu Gökay İravul, Giresunspor'la oynanan kritik maçta gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Biraz şans oldu, biraz kısmet. Bu takım için bir şeyler yaptığım için çok mutluyum. Gelecek adına umutluyum. Rakiplerimizin kazandığı haftada puan kaybetmemiz bizim adımıza kötü olacaktı. Şehirde hava çok iyi. İnsanların gözünden o heyecanı görebiliyorsunuz. Berabere kalsaydık çok sıkıntı olacaktı, bu hafta Göztepe deplasmanına gideceğiz, kazanıp ligde kalmayı garantilemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

GELECEK SEZON KALMAK İSTERİM
Samsunspor çok büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Kırmızı-Beyazlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Gökay İravul, "Samsunspor formasını terletince bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Gelecek sezon Aytemiz Alanyaspor'a geri döneceğim. Şartlar oluşursa Samsunspor'da kalmak isterim. Gelecek sezon Samsunspor formasını giymek istiyorum, umarım her iki kulüp arasında şartlar sağlanır"dedi.

ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAYA SAHİBİZ
Radyo programında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından birisi olduğunu dile getiren İravul, "Elit oyunculara sahipler. Kaliteli ekipler bunu skora yansıtmakta zorluk çekiyorlar. Göztepe takımını analiz ettik. İzmir deplasmanı Samsunspor'a uğurlu gelen bir deplasman. Kazanmak istiyoruz. Çok değerli bir hocaya sahibiz. Puanları toplamamızda oyuncu grubunu ve hocamızın emeği çok büyük. Takımda iyi bir ikinci yarı geçirdim. Gelecek sezonda bu performansıma devam edip daha yukarılarda olmak istiyorum. Gelecek sezon doğru adımlar atmak istiyorum" diye konuştu.

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