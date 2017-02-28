Samsun'u ortak akılla ileri taşırız

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şubesi Başkanı seçilen Haluk Tan ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Samsun'u ortak akılla daha ileri taşıyabiliriz" dedi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, MÜSİAD Samsun Şubesi'nin yeni Başkanı Haluk Tan ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek yöneticileri ile görüşen ve sohbet eden Başkan Genç, yeni yönetime başarı diledi. Bir şehrin gelişiminde ortak aklın önemine dikkat çeken Başkan Genç, "Bir şehrin kalbi ticarettir. İnşallah şehrimizde de ticareti MÜSİAD gibi Yeni Türkiye'yi anlayacak ve ona katkı verecek değerli işadamları canlandıracak" dedi.

'ŞEHİR, ÖZEL SEKTÖRLE GELİŞİR'

İşadamı ile sanayicilerin, şehrin ve ülkenin gelişiminde önemli yere sahip olduğuna işaret eden Genç, "21. yüzyılda artık şehirler yarışıyor. Şehirlerin yarıştığı günümüzde yerel yönetimlerin şehre yapacağı katkı çok önemli. Bizler de şehrimizi daha iyi noktalara taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bütün çabamız bu şehrin yaşayanlarının yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek. Biz bir şehrin özel sektör eliyle gelişeceğine ve büyüyeceğine inanıyoruz. Onun için işadamlarımızla her fırsatta biraraya geliyoruz" dedi.

'ŞEHRİN VİZYONU GENİŞLETİLMELİ'

Türkiye'nin değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna da işaret eden Başkan Genç, "Yeni Türkiye’de yerel yöneticiler, tıpkı bir şirketin CEO'su gibi olmalıdır ve şehrin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalı, şehrin vizyonunu genişletmelidir. Artık yeni Dünyada Yeni Türkiye var. Bu Yeni Türkiye'de Yeni Samsun'u oluşturmamız gerekiyor. Bu manada şehrimizde yerel yöneticiler, işadamları, sivil toplum örgütleri olarak ortak aklı mutlaka daha fazla geliştirmeliyiz" diye konuştu.

'SAMSUN'DA POTANSİYEL VAR'

Samsun'un geçmişte önemli bir ticaret merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Genç, "Şehrimizi tıpkı geçmişteki eski günlerine döndürebiliriz. Ancak bunun için öncelikle bu şehrin dinamiklerinin birlik ve beraberlik içeresinde hareket etmesi gerekiyor. Samsun'da bu potansiyel fazlasıyla var. Hatta Samsun'un ulaşım, tarım, jeopolitik konum, insan gücü gibi avantajları şehrimizi bir kaç adım daha öne çıkarıyor. Eğer birlik beraberlik içerisinde, ortak akılla hareket edersek şehrimizi orta ve uzun vadede Türkiye'de ilk 5'e, dünyada ilk 20'ye sokabiliriz. Bu Samsun için hiç de zor değil" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, ŞEHRE KATKI'

Ziyaretinden dolayı Başkan Osman Genç'e teşekkür eden MÜSİAD Şube Başkanı Haluk Tan da, işadamları olarak Samsun'un gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: "MÜSİAD olarak Samsun'a ve ülkemize katkıda bulunmaya, katkıda bulunanlarla birlikte ortak hareket etmeye devam edeceğiz. "