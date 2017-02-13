SAMSUN'UN GAZ SANCISI

Şehri Samsun hafta sonuna büyük bir "gaz sancısı" ile girdi.

Malumunuz... Oldukça ıstırap verici bir sıkıntı olan "gaz sancısı" fazla gazın vücuttan atılamaması dolayısıyla oluşur. Küçük büyük herkese hayatı zehir eder.

Ancak şehri Samsun olarak bizim çektiğimiz gaz sancısı fazla gazdan değil de gazımızın bir gece yarısı ansızın kesilmesinden kaynaklandı!

Açıklamaya göre "dış kurumlar tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında hasar gören doğalgaz ana boru hattının delinmesi" Karadeniz'in en büyük kentini, koskoca Samsun'u gazsız bıraktı.

Bir gece yarısı karakışın ortasında gazsız kalınca ve bu gazsızlığın epey uzun süreceğini duyunca çoğumuz sabah erkenden kendimizi tüp kuyruğunda bulduk.

Anne babalarımız bu konuda tecrübeliydiler de, yaş itibari ile o dönemleri yaşamayan bizim kuşak da tüp kuyruğunun nasıl bir duygu olduğunu yaşamış oldu.

Diğer bir kesim de ısınma umuduyla elektrikli ısıtıcılara yönelince bu kez şehrin bir çok yerinden elektrikler kesintisi haberleri gelmeye başladı.

Üstelik bu şehir yaşadığımız ilk gaz sıkıntısı da değil.

Sadece 3 ay önce 16.12.2016 tarihinde Samgaz web sitesinden yapılan açıklamayı aynen aktarıyorum.

"16.12.2016 tarihinde; Tekkeköy mevkiinde dış kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında 20" çelik ana doğal gaz hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar sebebiyle; 20" çelik ana doğal gaz hattında zedelenme meydana gelmiş ve doğal gaz kaçağı oluşmuştur. Şehir genelinde doğal gaz kesintilerinin önlenmesi ve daha büyük teknik sıkıntıların yaşanmaması amacıyla yüksek tüketimli noktalarda kısa süreli kesintiye gidilebilecektir."

Bu seferki açıklamayla ne kadar benzer değil mi?

Yine aynı mevki yine aynı dış kurumlar...

Ve tabi yine sıkıntıyı çeken biz Samsunlular....

Yazıyı yazdığım an itibari ile merkezde ufak ufak başlamış olsa da ikamet ettiğim Atakum'a henüz gaz verilmiş değil. Hatta şu an yazıyı da battaniyemin altında yazıyorum.

Fakat soğuktan ötürü yaşanan mağduriyet bir yana, hasarın oluştuğu doğal gaz borusunun yakınlarında akaryakıt istasyonu, depolama tesisleri gibi kritik mekanların bulunması nedeniyle Samsun'un nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğü ortada.

Bütün bir şehrin canını tehlikeye atan bu sıkıntının bir an önce giderilmesi ve bir daha hiç yaşanmaması umuduyla hepinize iyi haftalar diliyorum dostlar.

Aydıngünler Şehri Samsun!