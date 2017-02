Samsun’un Gururu Oldu

"We Can Beat Climate Change by 2030-2030 Yılına Kadar İklim Değişimini Durdurabiliriz'" konulu kompozisyon yarışmasında, ortaöğretim kategorisinde Samsun...

"The Trust for Sustainable Living (TSL)-Sürdürülebilir Yaşam Vakfı" tarafından dünya çapında düzenlenen 2017 International School Essay Competition and Debate-Uluslararası İngilizce Kompozisyon Yarışması sonuçlandı. "We Can Beat Climate Change by 2030-2030 Yılına Kadar İklim Değişimini Durdurabiliriz" konulu kompozisyon yarışmasında, ortaöğretim kategorisinde Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesini temsil eden ve onur ödülüne layık görülen 10.sınıf öğrencisi Güneş Canbolat, İngiltere'nin Oxford kentinde gerçekleşecek finallerde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan 11 öğrenciden biri oldu. "The Trust for Sustainable Living (TSL)-Sürdürülebilir Yaşam Vakfının, dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği uluslararası yarışmaya bu yıl da 77 ülkeden bin 233 öğrenci katıldı. 3-7 Temmuz 2017 tarihinde Oxford'da gerçekleştirilecek finallerde, "İklim değişiklikleri konusunda alınabilecek önlemler" konusunda yazılan en başarılı 5 kompozisyon seçilerek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunulacağı öğrenildi. Ayrıca, konuyla ilgili münazaralar düzenleneceği, saha gezileri organize edileceği ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirileceği açıklandı.İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Hamza Sofuoğlu, Güneş Canbolat ve danışman öğretmen Zuhal Kardeşleri başarılarından dolayı kutlayarak yarışmayı düzenleyen vakfın gönderdiği başarı belgesini takdim etti.