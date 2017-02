SAMSUN'UN SAHİBİ

Samsunspor’un başına gelen son olaydan sonra herkes ‘’Samsun’un sahibi yok’’ diye yakınmaya başladı.

Samsun’un sahibi kim?

Böyle sormaktan çok önceleri vazgeçtim.

‘’şehrime ne kadar sahip çıkıyorum ?’’ diye önce kendime soruyorum.

Samsun asıl sahiplerinin, Samsun halkı olduğuna inanıyorum çünkü.

Herşeyi seçilmişlerden bekliyoruz ki, çok da haksız sayılmayız.

Ama seçtiklerimiz aynamızıdır.

Biz neyiz ki, seçtiklerimiz ne olsun.

Bir tespitte bulunabilmek için bu günlerde çok konuşulan Samsunspor örneğinden yola çıkarak şu soruyu önce kendimize soralım.

Samsunspor hangimiz için birinci takımdır?

Daha once de yazdım ve çok tekpi aldım ama yazmaya devam edeceğim.

Samsunspor’un maçlarına gelenler arasında bile dört kişiden biri ya Fenerbahçe’lidir, ya da Galatasaray’lı.

Bir o kadar da Beşiktaşlı veya Trabzonsporlu vardır.

Daha keskin bir ifade kullanırsam şunu da söylerim:

Dört büyüklerden birinin taraftarı olanları bile bu kulübe ‘başkan’ seçtik biz.

Daha ne konuşuyoruz.

Rijit bir örnek ama yine de söyleyeceğim.

Trabzon’da, Fenerbahçe’yi tutan biri Trabzonspor’a başkan yapılır mı?

Yapılmaz değil mi?

Samsun’da niye oluyor?

Samsuncu değiliz çünkü, bu nedenle Samsunspor’u da ikinci takım olarak görüyoruz.

Kusura bakma da ‘’Samsun’un sahibi yok’’ deme hakkın da yok o vakit.

Samsun’u sen umursamıyorsan, bunu siyasetçiden beklemeyemezsin.

Herkesten once ‘’bu şehrin sahibi benim’’ diyebiliyorsan, bunu siyasetçiden de isteyebilirsin.

Unutmuş olabilirsin diye hatırlatayım.

Kulübe başkan yaptığımız siyasetçi, kendi stadında, tribünlerin tamamını rakip takım taraftarlarına sattı.

Kendi stadımızda deplasman muamelesi gördük.

O an için ‘’Para herşey demek değil’’ diye düşündük ama daha sonra paranın esiri olduk

Mahkemenlerin ‘’yasalara uygun değil, bu uygulamayı sonlandır ‘’ hükmüne rağmen, ortak kullanın alanlarımız olan sokaklarımızın birilerine kiralanıyor olmasına da ortak tepki veremedik.

Gazetede çıkan haberler nedeniyle Vali, inceleyeceğini söylese de aradan iki aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, konuya dair bir açıklama gelmedi.

Karda kolunu bacağın kırılanlar, karla mücadeyi, belediyenin kaynaklarını har vurup, harman savurmak olarak gören belediye başkanına sosyal medyadan gösterdikleri tepkiyi de, kar kalkınca unuverdiler.

‘’Kırk kişiyiz ve bir birimizi biliriz’’ dendiği gibi biz buyuz aslında.

Samsunspor’un ilk defa hakkı yenmediği gibi, son da olmayacak.

Daha once nasıl ayrı tellerden ses veriyorsak, bir sure sonra yine başka şeyler konuşacağız.

Samsun’a ilk defa kum torbası muamelesi yapılmıyor.

‘Samsunculuk ruhunu’ pekiştiremediğimiz sürece daha çok hırpalanırız.

Unutma..