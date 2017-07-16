SAMULAŞ yönetimi Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da Havza çıkışında yaşadığı elim kazada hayatını kaybeden futbolcular Muzaffer Badallıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic'in fotoğraflarını hafif raylı sistemin Samsunspor durağına yerleştirdi. Fotoğrafların yanında bulunan bölümde ise ‘Sizleri Unutmayacağız’ ve ’20 Ocak 1989 Kırmızı-Beyaza siyahın eklendiği gün’ yazıları ve kazanın ertesi günü çıkan gazete haberlerinin küpürleri konuldu. Bu uygulama taraftarların beğenisini kazanırken, görenler ise duygu dolu anlar yaşadı.
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Samulaş’tan Futbol Şehitlerine Vefa
Samsun'daki hafif raylı sistem hattının uzaması ile Nuri Asan Tesisleri önündeki durağın adını Samsunspor olarak belirleyen Samulaş, aynı durağa Futbol Şehitlerinin fotoğraflarını yerleştirdi
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Samulaş’tan Futbol Şehitlerine VefaSamsun'daki hafif raylı sistem hattının uzaması ile Nuri Asan Tesisleri önündeki durağın adını Samsunspor olarak belirleyen Samulaş, aynı durağa Futbol Şehitlerinin fotoğraflarını yerleştirdi
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