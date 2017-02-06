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Sanal Aşkıymış

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Sanal Aşkıymış
Bursa'da bir hastanenin doğum kliniğine silahla girip görevi başındaki bayan kat sekreterini ağır şekilde yaralayan emekli polis memuru, yaraladığı bayan...

Bursa'da bir hastanenin doğum kliniğine silahla girip görevi başındaki bayan kat sekreterini ağır şekilde yaralayan emekli polis memuru, yaraladığı bayan ile Facebook'ta bir süredir arkadaşlık yaptığını, bayanın kendisini gereksiz yere kıskandırmak istediği iddiasıyla olayı işlediğini öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesindeki FETÖ soruşturması kapsamında sağlık bakanlığına devredilen eski Rentıp şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi.

İddiaya göre tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu.Ö.(45) görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı olduğu iddia edilen Emekli polis Orhan B.(47) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde bayan görevliye 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken kaçmaya çalışan Orhan B. hastane güvenlikleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Olay anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre uzun bir palto ile hastaneye girdiği görülen zanlı Orhan B. Arzu Ö.'nün görev yaptığı masanın önüne geliyor. Silahını belinden çeken zanlı talihsiz bayanın önce sırtına ardından da bacağına 2 el ateş ediyor.

Facebook'taki tanışma bitti

İddiaya göre Gaziantep'ten polislikten emekli olduktan sonra Kuşadası'nda yaşamaya başlayan ve 2015 yılında eşinden boşandığı öğrenilen Orhan B. Facebook'tan tanıştığını Arzu Ö. ile bir süre internet üzerinden görüştükten sonra arkadaşlığını ilerletti. Bir süre sonra Bursa'ya gelip giden Orhan B. birkaç kez de Arzu Ö. ile görüştü. Geçtiğimiz yıl araları bozulan iki arkadaş bir daha bir araya gelmedi. Ancak Orhan B. Arzu Ö.'yü sosyal medyada ve telefonla rahatsız etmeyi sürdürünce Arzu.Ö. Nilüfer Polis Merkezi'ne giderek Orhan B. hakkında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Orhan B. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Dün öğle saatlerinde Kuşadası'ndan otobüsle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen Orhan B. Arzu Ö.'yü arayıp görüşmek istediğini söyledi. Ancak Arzu Ö. görüşmek istemedi. Geceyi şehir merkezindeki bir otelde geçirdikten sabah Arzu Ö'nün çalıştığı Nilüfer İlçesindeki hastaneye gelen Orhan B. beylik tabancasıyla olayı gerçekleştirdi.

Hastane önünde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Orhan B.'nin ifadesinde bir süredir arkadaş olduğu Arzu Ö.'nün dengesiz davrandığını Facebook'ta bazı kişiler üzerinden kendisini gereksiz yere kıskandırdığını, bu nedenle kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen tahkikat devam ederken zanlı Orhan B.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sanal Aşkıymış

Sanal Aşkıymış

Sanal Aşkıymış

Sanal Aşkıymış

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