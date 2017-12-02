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Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez

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Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o Feto denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez" dedi,

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kökenine, mezhebine, meşrebine, görüşüne bakmaksızın asırlardır bir arada, kardeşçe, huzur içinde yaşayan Karslıları, tüm Türkiye'ye ve bölgeye örnek gösterdiklerini aktardı.

BİZ BURADAYIZ, ONLAR NEREDE?
15 Temmuz gecesi 250 şehidin ve 2 bin 193 gazinin olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:
"Ama birileri Amerika'ya gider, birileri Batı'nın değişik ülkelerine gider ama bu ülkenin asıl sahipleri yine burada kalır. Bak biz buradayız, onlar nerede? Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi Corc'un kulu kölesi oluyor, kimisi kurulan sahte mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Onun için öyle sanal oluşturulan mahkemelerle o 'Feto' denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler, asla benim ülkemi mahkum edemez."

'BİRİLERİ FENA TONGAYA DÜŞÜRMÜŞ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı ılıçdaroğlu'nu kaesdederk, "Bu şahıs, geçen haftaki grup konuşmasında Çorum'da söylediğini beyan ettiği birtakım iddialara atıfta bulundu. Grup konuşmasında aynen, 'Çorum'da 17 Kasım'da bir konuşma yaptım' diye söze başladı. Arkadaşlarımız aradılar taradılar, böyle bir konuşma bulamadılar. Çünkü beyefendi 17 Kasım'da Çorum'a hiç gitmemiş, kendisi o gün Tekirdağ'daymış. Önce Tekirdağ Belediyesinin, sonra da Çorlu Belediyesinin programlarına katılmış. Demek Çorlu ile Çorum'u karıştırdı" diye konuştu.

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