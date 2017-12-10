Sanat Aşkı Engel Tanımıyor

Bedensel engelli Muharrem Candan'ın yakma resim sergisindeki eserler, tüm davetlileri hayran bıraktı.

Bedensel engelli Muharrem Candan'ın yakma resim sergisindeki eserler, tüm davetlileri hayran bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "Fırsat verildiğinde nelerin yapılabildiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü ve Bursa Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen sergide, bedensel engelli Muharrem Candan'ın yakma resimleri izlenime sunuldu. Vakıf Kültürü Müzesi'ndeki serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok farklı etkinlik yapıldığını dile getiren Aktaş, Muharrem Candan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemediğini söyledi.

Serginin açılışında konuşan Aktaş, fırsat verildiğinde, imkân sağlandığında nelerin yapılabileceğini hep birlikte bu sergide gördüklerini söyledi. Herkesin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunun altını çizen Aktaş, "Allah göstermesin bir kaza geçirebiliriz ve bizim de bir uzvumuzda hasar oluşabilir. Eğer konuya bu bilinçle yaklaşırsak, engelli vatandaşlarımıza çok daha iyi fırsatlar sağlayabiliriz. Bu konuda son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıldı ve yapılıyor. Bundan 30-40 yıl önce Almancı diye tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan insanlar tatil için Türkiye gelip anlatırlardı. Orada engelliler için okullar, rehabilitasyon merkezleri olduğunu söylerlerdi. Biz de başımız önde "acaba bir gün bizim ülkemizde de olacak mı" diye düşünürdük. Bugün ise hem daha iyi durumdayız hem de daha iyi neler yapılabilir noktasında çalışıyoruz. Ben sanatı ile bizi buraya toplayan Muharrem kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Yakma resimleri ile sanatseverlerden tam not alan Muharrem Candan ise, "İçimdeki ışığın hayata yansıyan dünyası şimdi burada. Beraberce dünyamı hissetmeye, keyif almaya ve keyif vermeye, sanatın gerçek değerini paylaşmak için bir aradayız. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim" diye konuştu.

Bursa Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Zembilci de, özellikle engelsiz müze projesi kapsamında tüm müzeleri engelli vatandaşlar için de gezilebilir mekanlar haline getirilmesi noktasında yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından sergiyi gezen Başkan Aktaş ve davetliler eserleri tek tek inceleyip, başarısı nedeniyle genç sanatçıyı kutladı.