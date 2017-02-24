Sanatçı Aydın’dan Başkan Vekili Epcim’e Ziyaret

Hakkarili türkücü Aydın Aydın ve beraberindekiler, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Hakkarili türkücü Aydın Aydın ve beraberindekiler, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

TRT Kurdi'de "Çepik" programını sunan ünlü türkücü Aydın Aydın, Hakkari Belediyesi ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığın ziyaret etti. Türkücü Aydın Aydın, ilk olarak iş adamı Abdurrahman Er, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kılıç ve beraberindekilerle Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Sanatçı Aydın ve beraberindekiler, daha sonrada Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ve Meclis Başkanı Nazım Demir'i ziyaret etti. Hakkari'de düzenledikleri ve yörenin kültürünü sergiledikleri "Çepik" programının Türkiye'de izlenme rekorları kırdığını belirten Aydın Aydın, Hakkari'nin daha iyi tanıtılması için elinden geleni yapacağını ifade ederek, programa yoğun ilgi gösteren Hakkari halkına ise teşekkür etti.