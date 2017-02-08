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Sanatçıların Köyündeki Toprak Damlarda Yuvaklama Mesaisi

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Sanatçıların Köyündeki Toprak Damlarda Yuvaklama Mesaisi
Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar için oluşturulan Sonsuz Şükran Köyündeki kerpiç evlerin düz toprak damlarında yuvak mesaisi sürüyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar için oluşturulan Sonsuz Şükran Köyündeki kerpiç evlerin düz toprak damlarında yuvak mesaisi sürüyor.

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulan sanatçılara ait Sonsuz Şükran Köyü'ndeki kerpiç evlerin düz toprak damlarında beyaz örtünün kalkması sonrasında yuvak mesaisi sürüyor. Köyün sorumlusu Mustafa Akyüz, yaptığı açıklamada, sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu yerleşim merkezinde düz toprak dam üzerindeki karların erimesiyle beyaz örtünün ortadan kalkması sonrasında koruma ve bakım amaçlı olarak dam yuvağı ile sıkıştırma çalışması yaptıklarını belirtti. Akyüz, toprak yapının da her yapı gibi kendine özgü bakım gerektirdiğini, kendilerinin bunu sağlamaya çalıştıklarını da söyledi.

Bölgede yapılan ve sanatçıların kaldığı kerpiç evlerin ilk kez böylesine bir kar örtüsü altında kaldığını belirten Akyüz, "Evlerin içini kar ve yağmur akıntısından korumak için dam yuvakları ile toprak zemini sıkıştırıp mesai yapıyoruz" dedi.

Toprak dam üzerine çıkarılan yuvaklarla damlardan akıntı olmaması için önlem almaya çalıştıklarını da ifade eden Mustafa Akyüz, yuvakların kabaran toprağı bastırıp sertleştirerek, zeminde yaptığı sıkıştırma ile yağmur ve kar suyunu geçirmez hale getirdiğini vurgulayarak, "Köy yerlerindeki toprak damlı kerpiç evlerde ev sahiplerine uzun yıllardır geleneksel olarak hizmet veren dam yuvakları, bizim de buradaki sanatçılarımıza ait toprak damlı evlerde işimizi kolaylaştırıyor. Toprak zemini düzlemeye yarayan bu uygulama, bölgemizde de sık sık yapılıyor" diye konuştu.

Akyüz son olarak, toprak damların sıkıştırılıp sertleştirilmesinin bakımın yanı sıra yapıları daha da sağlamlaştırdığını söyleyerek, evlerin kışın sıcak, yazın ise serinliği ve sağlıklı yapısı ile bölgede kalan sanatçılara köy yaşamının güzelliklerini ve nimetlerini sunduğunu ifade etti.

Sanatçıların Köyündeki Toprak Damlarda Yuvaklama Mesaisi

Sanatçıların Köyündeki Toprak Damlarda Yuvaklama Mesaisi

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