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Sanayi Bölgesine Alt Geçit

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Sanayi Bölgesine Alt Geçit
Kütahya'da, belediye ve Devlet Demir Yolları iş birliğiyle sanayi bölgesinde yapılmakta olan alt geçidin, ulaşımda büyük bir rahatlık sağlayacağı...

Kütahya'da, belediye ve Devlet Demir Yolları iş birliğiyle sanayi bölgesinde yapılmakta olan alt geçidin, ulaşımda büyük bir rahatlık sağlayacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ve Afyonkarahisar Devlet Demir Yolları Bölge Müdürü Adem Sivri, alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Kamil Saraçoğlu, "Böyle yatırımlar ve projeler trafiği rahatlatmak açısından oldukça önemli yatırımlardır. Yapılan her yatırım vatandaşlarımıza ve şehrimize daha iyi hizmet edebilmek adına yapılır.

İnşa sırasında ister istemez aksaklıklar, gecikmeler, aksilikler olacaktır. Biz bunları doğum sancısı olarak görmeliyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın sabırlı olmasını rica ediyorum. Hep birlikte sabrederek, bu tür yapımların takibini yaparak güzel hizmetler ortaya koyacağız.Tren yolları ile alakalı alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanınca bu hatta saatte 180 kılometre hıza ulaşan hızlı trenler çalışacak. Tren sefer sayıları artacağı için bu alt geçitler şehir merkezinde kesintisiz ulaşıma katkı sunacaktır" diye konuştu.(EFE)

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