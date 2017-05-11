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Sanayi Ciro Endeksi Mart’ta Yükseldi

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Sanayi Ciro Endeksi Mart’ta Yükseldi
Sanayi ciro endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Sanayi ciro endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı Sanayi Ciro Endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 31,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,7 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

En yüksek artış mobilya imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 7,3 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 6,5 ile diğer imalatlar ve yüzde 6,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.

En fazla azalış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 19,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 10,3 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 5,9 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti.

Sanayi ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 arttı

2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 11,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,4 arttı.

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