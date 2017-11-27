Sanayi Kenti Aliağa’ya Bir Yılda 3 Bin 660 Kişi Göç Etti

Türkiye'nin en önemli sanayi ilçelerinden biri olan İzmir'in Aliağa ilçesi, sanayi yatırımlarına paralel olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden göç...

Türkiye'nin en önemli sanayi ilçelerinden biri olan İzmir'in Aliağa ilçesi, sanayi yatırımlarına paralel olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden göç aldı.

Petkim, Tüpraş ve Star Rafinerisi gibi petro kimya sektöründe Türkiye'nin dev sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran Aliağa, konteyner taşımacılığında da önemli limanlara sahip. Enerji'den lojistiğe ticaret hacminin en yüksek olduğu ilçeler listesinde üst sıralarda yer alan Aliağa, buna bağlı olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden de göç almaya devam ediyor. Nüfusun yükselmesi de, ilçede konut ihtiyacının artmasına neden oluyor. İlçe nüfusunun ise daha çok, son yıllarda inşaat yatırımlarının hız kazandığı mahallerde yoğunlaştığı görüldü.

1 yılda 3 bin 660 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ne göre, Aliağa'nın 2016 yılı nüfusu 91 bin 26 kişi olarak belirlenirken, bir önceki yıla göre nüfusa 3 bin 660 kişi daha eklenmiş oldu. Nüfusun 50 bin 92'si erkek, 40 bin 934'ü ise kadından oluştuğu görülürken, yaş gruplarına göre yoğunluk 40 bin 226 kişi ile 15-39 yaş arasında bulunuyor.

TÜİK'ten alınan bilgiye göre, Aliağa'nın en fazla nüfusa sahip mahallesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda Yeni Mahalle oldu. En kalabalık nüfusa 17 bin 830 kişi ile Yeni Mahalle sahipken en az nüfusa 55 kişiyle Çoraklar Mahallesi'nin sahip olduğu belirlendi. Diğer mahallerin sıralaması şöyle; Siteler Mahallesi 11 bin 829, Atatürk Mahallesi 8 bin 646, Kültür Mahallesi 8 bin 291, Bahçedere Mahallesi 8 bin 111, Kazımdirik Mahallesi 8 bin 100, Kurtuluş Mahallesi 7 bin 193, Yeni Şakran Mahallesi 4 bin 187, Yalı Mahallesi 3 bin 425, Fatih Mahallesi bin 689, Mimar Sinan Mahallesi bin 370, Barboras Hayrettin Paşa Mahallesi bin 306, Güzelhisar Mahallesi bin 139, Şehit Kemal Mahallesi 897, Yukarı Şehit Kemal Mahallesi 841, Hacıömerli Mahallesi 769, Çakmaklı Mahallesi 673, Çaltılıdere Mahallesi 655, Karakuzu Mahallesi 609, Bozköy Mahallesi 583, Çıtak 570, Samurlu Mahallesi 425, Kalabak Mahallesi 417, Horozgediği 327, Uzunhasanlar 287, Aşağı Şakran 249, Karaköy 203, Kapukaya 192, Yüksekköy 158, Çoraklar 55.

59 bin 951 kişi İzmir dışı illerine kayıtlı

91 bin 26 olan Aliağa nüfusu içerisinde, İzmir iline kayıtlı kişi sayısının 31 bin 951 olduğu belirlenirken, 59 bin 951 kişinin İzmir dışı illerine kayıtlı olduğu öğrenildi. TÜİK verilerine göre Aliağa'nın 2016 yılında göç alma sayısı 3 bin 958, verdiği göç sayısı 3 bin 58, net göç sayısı ise 900 olarak gerçekleşti. 2016'da en fazla göç alınan iller sıralamasında 394 kişiyle İstanbul birinci, 234 kişiyle Manisa ikinci, 212 kişiyle Kocaeli üçüncü oldu. En fazla göç verilen iller arasında ise 259 kişiyle Ankara birinci, 257 kişiyle İstanbul ikinci, 242 kişiyle Manisa üçüncü sırada yer aldı.