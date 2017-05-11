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Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek

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Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerinde incelemelerde...

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ile SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde bugün incelemelerde bulunarak, dışarıya akan ve derelere karışan atıksuların çevreye verdiği zararların önüne geçmek için,çalışma başlattıklarını ifade ettiler.

19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerinden, dışarıya akan ve derelere karışan atıksuların, çevreye verdiği zararların önüne geçmek çalışma proje gerçekleştireceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, "19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerindeki dışarıya akan atıksular derelere karışarak çevreye verdiği zararların önüne geçmeye kararlıyız. Gerçekleştireceğimiz proje ile en kısa zamanda sanayi sitelerindeki bu sorunu çözeceğiz" dedi.

Öncel ve Demircioğlu'nun 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi Sitelerindeki inceleme gezisine, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal Makinaları Bakım ve Onarım Şantiye Şefi Ali Erdoğan ile Tekkeköy ilçesi sorumlusu Hüsnü Küçük de eşlik etti.

Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek

Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek

Sanayi Sitelerindeki Atıksu Sorunu Çözülecek

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