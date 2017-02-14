Sanayi Sitesine 3 Gün Elektrik Verilemeyecek

Mardin'de Sanayi Sitesi'ne 3 gün süreyle 08.30-17.00 saatleri arasında enerji verilemeyeceği bildirildi.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan sanayi sitesine 15 ile 18 Şubat tarihleri arasında 3 gün elektriğin verilemeyeceği açıklandı. Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Artuklu ilçesi Sanayi Sitesi'nde enerji nakil hatlarında yenileme çalışması yapılacağından 15 Şubat 2017-18 Şubat 2017 tarihleri arasında, 08.30-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır" denildi.
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