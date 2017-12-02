Sanayi yatırımı çok az

ORKASİFED Başkanı Uğurlu, Samsun'un sanayi yatırımının çok az olduğunu belirterek, devlet yada özel yatırımların çok geçmeden Samsun'a girmesi gerektiğini söyledi.

Orta Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Başkanı Emin Bahri Uğurlu Samsun'un sanayi yatırımını ve ihracatını değerlendirdi.

Samsun'un şehirlerde ilk 10'a girdiğini ama ağır yatırım ve sanayisnin yok denilecek kadar az olduğunu ifade eden Uğurlu, bu yatırımların yeni yeni yapıldığını söyledi.

LİMANIN ÖZELLEŞMESİ FAYDALI OLABİLİR

Hem Devlet hemde özel yatırımın çok yetersiz olduğunu vurgulayan Uğurlu, "Samsun'a bir şekilde sanayinin ve ağır yatırımın girmesi lazım. Tersane dedik olmadı. Turizm dedik sezonluk az geliyor. Samsun'a ya özel sektörün para yatırıp gelmesi lazım yada devletin el atması lazım. Belki limanın özelleşmesinin bir faydası olabilir ve birkaç basamak ileri atabilir bizi. Elbirliğiyle lobiler yapılıp bir taraftan devlet bir taraftan özel şirketlere baskı yapılarak Samsun'a sanayi yatırımı yapılması lazım. Bu sayede ihracatta normal seviyeye gelebiliriz" dedi.

ŞİRKETLERİN MERKEZİLERİ İSTANBUL'DA GÖZÜKÜYOR

Samsun'da ki şirketlerin merkezlerinin İstanbul'da gözüktüğüne de dikkati çeken Uğurlu şunları kaydetti; "Samsun'a yapılan Samsun'da üretilen malzemeleri ihracat yapan şirketlerin merkezleri Samsun'da olmadığından gerçek üretimdekilerde gözükmüyor. Samsun'a sermaye yatırımıda az bu nedenle. 2016-2017 yılının ikiside sıkıntılı yıllar oldu. Çok fazla bir değişiklik olmadı diyebilirim Samsun ekonomisinde. Gerek seçimler gerek darbe girşimi olumsuz etkiledi. 2018 yılında olumsuz anlamda büyük birşey olmazsa umutluyuz ve toplarlanırız diye umuyorum." Barış GÖK