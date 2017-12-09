Sanayiciye Dış Ticaret Semineri

Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, bölgede yatırımları bulunan sanayiciler için dış ticaretle ilgili bilgilendirme...

Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, bölgede yatırımları bulunan sanayiciler için dış ticaretle ilgili bilgilendirme semineri düzenledi.

Arsin OSB'nin sosyal tesislerindeki seminerde sanayiciler, "İhracatta sağlanan devlet yardımları" konusunda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Rukiye Duru tarafından bilgilendirildi.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak da, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne yoğun ilgisi olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan Pazarı'na ihracat imkanları konusunu anlattı.

Seminerde son olarak Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Göksü Tülümen konuştu. Tülümen, "dış ticarette teknik engeller" sunumu yaptı.

Arsin Organize Sanayi Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı açıklamada "Sanayicilerimize bu tür seminerleri sık sık vereceğiz. Seminerler eksiklerimizin giderilmesine önemli katkı sağlıyor. Sanayicilerimiz dünyadaki gelişmelerden haberdar olup ihracatı geliştiriyor" dedi.