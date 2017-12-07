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Sanayilere 'beton yol'

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Sanayilere 'beton yol'
Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve binlerce kişinin çalıştığı sanayi sitelerinde, Tekkeköy Belediyesi ekipleri uzun ömürlü, kalıcı ve kapsamlı beton yol çalışmaları başlattı

Samsun ekonomisinin ve istihdamının en önemli yerleri arasında bulunan sanayi siteleri içerisinde köklü çalışmalar başlattıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Özellikle sanayi sitelerimizin içerisinde bulunan, zamanla deforme olan yollarımızda beton çalışmasına ağırlık verdik" dedi.

30 YIL SONRA YOLLARA 'KALICI ÇÖZÜMLER'
Başkan Togar, "Mahallelerimiz kadar sanayilerimizin de bizden beklentileri var. Sanayi sitelerinin yönetimleri ile yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde sanayilerimizde çalışma başlatacağımızı söylemiştik. 30 yıl sonra ilk defa şehrimizin ekonomisinin ve istihdamının en önemli merkezi olan sanayilerimizin yollarında uzun ömürlü ve kalıcı çalışmalar planlayarak beton yol yapımına başladık. Senelerce sanayi sitelerimiz içerisinde gelip geçici, günü kurtaran çalışmalar yapılmış. Artık sanayilerimize uzun ömürlü, kalıcı ve tüm sorunları ortadan kaldıran planlı bir çalışma hamlesi içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarımızın yollarını betonla kaplayacağız ve sanayilerimizin genel durumunu iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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