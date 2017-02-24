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Sancaktepe Heyeti Hakkari’de

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Sancaktepe Heyeti Hakkari’de
İstanbul Sancaktepe'de gelen bir heyet, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Sancaktepe'de gelen bir heyet, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Avras, İstanbul Sancaktepe İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) Genel Sekreteri Bayram İkiz, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Şener, Sancaktepe İmam Hatibi Mikail Tekçe, okullara yönelik sınav projesi kapsamında Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneğinin misafiri olarak Hakkari'ye geldiler. İlk olarak Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Sancaktepe heyeti, daha sonra Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneğini ziyaret ettiler.

Hakkari Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Aydın Çallı, Hakkari'nin il ve ilçelerinde 4 imam hatip lisesi arasında yapılacak olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı konulu sınav projesi kapsamında SİMMDER heyetinin derneklerini ziyaret ettiğini belirtti. Çallı, "Yapılacak olan sınavda dereceye giren öğrencilere umre seyahati, iphone telefon, yarım altın, çeyrek altın ve değişik hediyeler verilecek" dedi.

Sancaktepe Heyeti Hakkari’de

Sancaktepe Heyeti Hakkari’de

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