Sandığa Giderken Dikkatli Olmalı

Türkiye’nin bir gündemi var. Sandığa gidilecek ve bakalım ne çıkacak.

Bu konu daha çok tartışılacak sanırım.

İzliyorum; Seçmenin oylarına ipotek koyulmuş durumda galiba. Çünkü her siyasi parti referandumda alacağı oyu şimdiden hesaplamış gibi.

Nereden biliyorsunuz?

Vatandaşın oyuna ipotek mi koydunuz?

Bırakın gazel okumayı, bırakın ki seçmenin kafasını bulandırmayın.

Gelin hep birlikte bu hikayeyi hatırlayalım ve sonuca öyle varalım:

Kar biraz kalınlaşınca, ağa sırtına kürkünü giyer ve köy meydanına gelirmiş.

Yanında da en yakın yardımcısı Haso.

Ağa sırtını köye doğru döner sonra sorarmış:

-"Ula Hasso, ahali bakiy mi?"

Hasso cevap verirmiş:

-"Evet, ağam, hepisi de bir olmuş, pencerelerden bakir."

Ağa çişiyle karın üzerine imzasını atarmış. Sonra da bir nokta koyarmış ve sorarmış:

-"Hala bakirler mi?"

-"He ağam, hem bakirler hem de çılgın gibim alkışlirler."

Her sene aynı tören sürermiş.

Aradan 7 yıl geçmiş.

Ağa yine, kar tuttuktan sonra, çıkmış köy meydanına.

Sormuş Haso'ya:

-"Ahali bakir mi?"

-"He ağam, bakirler, köpekler, kediler bile camdadır."

Ağa adını, arkasından soyadını yazmaya başlamış ki; kalakalmış, çünkü yaş gereği prostat.

Halka rezil olmak var. Alçak sesle Haso'ya sormuş:

-"Bakirler mi?"

-"He ağam, bakirler de, sen ne diye durdin öyle?"

Ağa çaresiz:

-"Ula gel yanıma, arkanı dön ahaliye, tamamla şunu" diye emretmiş.

Haso bir an durmuş, sonra çişini yapmaya hazırlanmış ve ağanın kulağına eğilip:

-"Ağam" demiş, "Kırk yıldır kafama vurdin, salak dedin, sırtıma vurdin aptal dedin.

Ha bu kulun okumayi yazmayi sökemedi ki, ucuni tut da yazının devamını sen yaz."

Kıssadan Hisse:

Birlikte çalıştıklarınızı eğitmezseniz, bu sizin de başınıza gelir ve tutacağınız günler geliverir.

BÜYÜKŞEHİR NE YAPMAK İSTİYOR?

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işleri bir hatırlar mısınız? Son zamanlarda şimdi de bir liseyi yıkacak yerine park yapacak.

Park bir kent için gereklidir, doğrudur.

Ancak okulun yenisi yapılmadan yıkılacak olmasına bir anlam veremiyorum.

Sanırım okul yapılana kadar bu okulun öğrencileri orada yapılacak parkta eğitimlerine devam edecekler.

Adına da sanırım açık eğitim denilecek.

Burası Samsun, burada her şey olabilir.

Çünkü bu kentin hangi ölçüde iyi yönetildiğini bir düşünün derim ben.

Aklıma gelmişken, bu iş halk oylaması öncesinde yapılır mı diye sorayım.

Kimleri yönlendirmek istiyor Samsun Büyükşehir Belediyesini yönetenler?

GÜNÜN FIKRASI

Bir bölgedeki insanlar, yöneticinin vergilerinden, zulmünden yılmışlar, padişaha bir şikâyet mektubu yazmışlar. Ancak daha mektup vilayet dışına çıkamadan, valinin eline geçmiş. Vali de bunun üzerine yöre halkının bütün önde gelenlerini yemeğe çağırmış ve onlara muhteşem bir ziyafet vermiş.

Yemek bitince, vali, uşaklarına sandığını getirmelerini emretmiş.

İnsanların meraklı bakışları arasında, valinin içi altın, mücevherle dolu sandığı açılmış. Vali başlamış konuşmaya:

Ey ahali, görüyorsunuz ki, bu sandığın dolmasına bir karış kaldı. Ne zaman ki bu sandık dolar, benden yana bir zulüm görmezsiniz. Ama unutmayın, yerime başka biri geçerse, o boş sandığı dolduracak, unutmayın!

GÜNÜN SÖZÜ

Özgür bir ülkede yaygara çok ıstırap az, baskı altındaki bir ülkede ise yakınma az, keder çoktur. Carnot