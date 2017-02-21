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Sandıklı’da Ev Yangını

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Sandıklı’da Ev Yangını
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan bir yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan bir yangında 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Sandıklı ilçesine bağlı Selçik köyünde meydana geldi. Hüseyin N.'ye ait olduğu belirtilen 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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