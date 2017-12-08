Sandıklı’da Vatandaşlardan Kudüs Tepkisi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışı AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından yapılan basın açıklaması ile Kudus'ün...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Ulu Cami'de Cuma namazı çıkışı AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından yapılan basın açıklaması ile Kudus'ün İsrail'in başkenti olarak ABD tarafından tanınması protesto edildi.

Namaz sonrası bir araya gelen grup adına basın açıklamasını AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık yaptı. Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Başkan Saylık, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, insanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz" dedi.